Контракт на модернизацию ЗСУ "Шилка" будет заключен в этом году, - Минобороны

Министерство обороны Украины собирается заказать две партии модернизированных 3СУ-23-4М-А1 "Шилка".

Об этом сообщил генеральный директор ГП завод "Арсенал" Игорь Волощук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Контракт находится в стадии заключения. Все необходимые материалы переданы нам Министерством обороны. По плану контракт должен быть заключен в ближайшее время в рамках госзаказа этого года. Также, дополнительно, рассматривается заказ на определенное количество единиц этой техники в ГОЗ-2021", - сказал Волощук.

В Министерстве обороны отметили, что с целью комплектования зенитных подразделений ВСУ модернизированной ЗСУ-23-4М-А1, выполнение этого мероприятия включено в гособоронзаказ на 2020 год.

Также смотрите: Новый беспилотник "PD-2" украинского производства проходит ведомственные испытания, - Генштаб ВСУ. ФОТО

В условиях ограниченного финансового ресурса предприятие осуществило подготовку производственной базы. Соответствующая работа началась еще в 2019 году и в ноябре этого года предоставило Минобороны необходимые расчеты с выводами для подготовки проекта государственного контракта. Первый контракт с ГП завод "Арсенал" по плану будет заключен уже в текущем году.

Напоминаем, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Минобороны провалило контракт по модернизации восьми ЗСУ "Шилка" для борьбы с дронами, вертолетами и низколетящими самолетами.