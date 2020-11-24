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Контракт на модернизацию ЗСУ "Шилка" будет заключен в этом году, - Минобороны

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Контракт на модернизацию ЗСУ "Шилка" будет заключен в этом году, - Минобороны
Министерство обороны Украины собирается заказать две партии модернизированных 3СУ-23-4М-А1 "Шилка".

Об этом сообщил генеральный директор ГП завод "Арсенал" Игорь Волощук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Контракт находится в стадии заключения. Все необходимые материалы переданы нам Министерством обороны. По плану контракт должен быть заключен в ближайшее время в рамках госзаказа этого года. Также, дополнительно, рассматривается заказ на определенное количество единиц этой техники в ГОЗ-2021", - сказал Волощук.

В Министерстве обороны отметили, что с целью комплектования зенитных подразделений ВСУ модернизированной ЗСУ-23-4М-А1, выполнение этого мероприятия включено в гособоронзаказ на 2020 год.

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В условиях ограниченного финансового ресурса предприятие осуществило подготовку производственной базы. Соответствующая работа началась еще в 2019 году и в ноябре этого года предоставило Минобороны необходимые расчеты с выводами для подготовки проекта государственного контракта. Первый контракт с ГП завод "Арсенал" по плану будет заключен уже в текущем году.

Напоминаем, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Минобороны провалило контракт по модернизации восьми ЗСУ "Шилка" для борьбы с дронами, вертолетами и низколетящими самолетами.

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Топ комментарии

  • Agent Skuns
    Юрий Бутусов один делает огромной важности государственное дело. Прискорбно смотреть на то, что на седьмом году войны в политическом руководстве Украины, МО и ВСУ находятся инертные и непрофессиональные люди, а порой и откровенные пораженцы, деятельность коих смахивает на предательство.
  • Randall Flag da70119e
    А что нам по этому поводу скажет самый главный эксперт?

    Контракт на модернизацию ЗСУ "Шилка" будет заключен в этом году, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6110
  • 9k38
    Штатний РПК Шилки дрон просто не помітить. Не пишуть що за модернізація, але на сторонніх речурсах бачив вітчизняний проект із заміною РПК, додаванням оптоелектронного каналу наведення (з опцією ІЧ), заміну малоресурсного газотурбінного генератора і т.п. Якщо це буде та модрернізація, то на дистанції 2 км дронам буде пепець.
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