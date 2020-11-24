В следующем году к операциям НАТО могут привлечь украинские катера типа Island, а с 2023-го - и фрегат "Гетман Сагайдачный", - замглавы МО Петренко

Министерство обороны рассчитывает на привлечение с 2021 года отечественных катеров типа Island к операциям НАТО "Морской охранник", а с 2023 года - также фрегата "Гетман Сагайдачный" с целью усиления безопасности в Черноморском регионе.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко рассказал во время публичной дискуссии центра "Новая Европа" под названием "Партнерство расширенных возможностей: что дальше?", информирует Цензор.НЕТ.

"Наших приоритетов в рамках EOP (Enhanced Opportunities Partner. - Ред.) не три и не пять, их - девять, все они включены в отдельный документ, утвержденный министром обороны, и за 5 прошедших месяцев у нас есть результаты. Мы принципиально рассматриваем статус партнера по оперативным возможностями, как важный и эффективный инструмент для реализации задач оборонной реформы", - сказал Петренко, отметив, что пандемия ограничила сотрудничество с иностранными партнерами и несколько затормозила темпы реформы.

Вместе с тем, по его словам, у Украины уже есть определенные результаты и она постоянно изучает опыт партнеров, которые ранее получили аналогичный статус члена Программы расширенных возможностей. Речь идет о таких странах, как Швеция, Грузия, Иордания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контракт на модернизацию ЗСУ "Шилка" будет заключен в этом году, - Минобороны

Украина также расширяет свою вовлеченность в мероприятия боевой и оперативной подготовки, особенно в спектре программ НАТО, которые отрабатывают действия в рамках коллективной обороны согласно ст.5 Североатлантического договора - сообщил замминистра.

"Развиваем мы свое сотрудничество и в рамках концепции оперативных возможностей. Это позволяет проводить нам объективную оценку уровня боеспособности этих подразделений и уже в этом году мы увеличили вклады в общий фонд. Нами задекларированы 5 новых подразделений, подготовлены более 40 военных специалистов, которые на постоянной основе во всех родах и видах Вооруженных сил по стандартам НАТО оценивают уровень боеспособности войск", - сообщил представитель Минобороны во время дискуссии.

Петренко также заверил, что Украина, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, сохраняет свое участие в миротворческих контингентах и ​​в дальнейшем будет профессионально готовить и привлекать к операциям НАТО в Косово и в Афганистане лучших украинских специалистов.

Кроме того, Петренко анонсировал привлечение украинских катеров к операциям НАТО.

Также читайте: Украина выступает за любые форматы усиления присутствия НАТО в Черном море, - Кулеба

"В следующем году мы предполагаем привлечение наших катеров типа Island к операциям НАТО "Морской охранник", а уже с 2023 года планируем, что наш флагман фрегат "Гетман Сагайдачный" после проведения комплексных работ по совершенствованию его технических возможностей будет также частью этой важной операции в Средиземном море, которая имеет непосредственное влияние на Черноморскую безопасность", - сообщил Петренко.

Чиновник также отметил, что совместно с Министерством иностранных дел Минобороны завершило подготовительную работу по направлению украинских военных в состав новой миссии НАТО в Ираке, и в ближайшее ближайшее время состоится отправление.

Напомним, 12 июня 2020 года НАТО предоставил Украине статус члена Программы расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner - EOP). НАТО запустил программу расширенных возможностей в 2014 году и включил в нее пять стран: Швецию, Финляндию, Австралию, Грузию и Иорданию. Программа призвана помочь участникам увеличить оперативную совместимость своих войск с силами НАТО.

Этот статус предоставляет нашей стране доступ к новым учениям, углубляет обмен разведданными и повышает уровень совместимости Украины и Альянса. Он не означает начала членства Украины в НАТО и не является альтернативой членства — Украина сможет присоединиться к Альянсу позднее.

Читайте также: В ноябре будет множество ожесточенных политических дебатов о евроатлантическом курсе Украины, - посол ЕС Маасикас