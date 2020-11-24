Вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся водителей и пассажиров такси, велосипедистов и пешеходов, - МВД
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Для водителей и пассажиров:
Если раньше водители и пассажиры такси могли не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за его пределами, то теперь все они должны быть пристегнуты. Это правило обязывает водителей такси обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье и напоминать пассажирам о необходимости их использовать
Также запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.
Для велосипедистов:
Велосипедистам разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.
Для пешеходов:
Теперь пешеходы обязательно должны использовать световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые двигаются по проезжей части или обочине, должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы. Это указано в п.4.4 ПДД Украины.