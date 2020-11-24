Повторные выборы в Броварах назначили на 17 января следующего года, - ОПОРА

Новый состав Броварской городская ТИК во время своего заседания 23 ноября назначила дату проведения местных выборов в Броварах на 17 января 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом наблюдатели ОПОРЫ.

Заседание нового состава Броварской городской ТИК состоялось вечером 23 ноября. Главный вопрос, который рассмотрела комиссия, - назначение даты повторных выборов в Броварах. В результате обсуждения Броварская ТИК единогласно приняла решение провести выборы мэра Броваров и депутатов городского совета Броварской громады в последнее воскресенье шестидесятидневного срока со дня принятия решения об их назначении, то есть 17 января 2020 года.

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Напомним, что Киевский окружной административный суд 9 ноября признал местные выборы в Броварах такими, которые не состоялись, и обязал городскую ТИК провести повторные выборы городского головы и депутатов городского совета Броварской городской территориальной громады.

Шестой апелляционный административный суд своим постановлением от 11 ноября оставил это решение без изменений. Причиной для признания выборов несостоявшимися, админсуд указал ряд нарушений, в частности "право на свободные выборы, процедура тайного голосования, равное избирательное право, а также то, что в названии типов выборов в бюллетенях допущены грубые ошибки".

Отметим, 14 ноября Шестой апелляционный административный суд принял решение о досрочном прекращении полномочий всего предыдущего состава Броварской городской ТИК, а 16 ноября ЦИК своим постановлением сформировала новый состав Броварской городской ТИК, к которому, как сообщала ОПОРА, вошли 18 человек от 13 политических сил.