Оккупанты вводят график подачи воды в Ялте, иначе "запасов хватит до начала следующего года"
Об этом сообщил директор ГУП "Водоканал Южного берега Крыма" Дмитрий Беднов, ифнормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Стоит отметить, что в начале лета водохранилища были заполнены на 70%, однако в высокий курортный сезон был зафиксирован рекордный уровень потребления воды. И сейчас он не типично высок для данного времени года", - сказал Беднов и добавил, что прогнозируется еще большее увеличение расхода воды в период новогодних праздников.
По его словам, в это время на ЮБК наступал сезон дождей и водохранилища наполнялись.
"Сейчас при отсутствии осадков и, не принимая никаких мер по ограничению потребления воды, запасов хватит до начала следующего года", - сказал директор "Водоканала ЮБК".
По данным издания, с 27 ноября в Ялте вводят ночные ограничения подачи воды - с 23:00 до 5:00. Как сообщила и.о. главы российской администрации города Янина Павленко, водохранилища, которые снабжают Ялту, заполнены на 17%.
В конце октября назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что ситуация с водоснабжением Ялты - "стабильная", а власти не планируют вводить в городе ограничения. Однако уже в ноябре власти Ялты сообщили о снижении уровня воды в двух водохранилищах, которые питают город.
Проблемы с водоснабжением испытывают ряд поселков, которые входят в Большую Ялту. В частности, в Краснокаменке с августа ввели графики подачи воды, а в Голубом Заливе установили для жителей емкости с водой.