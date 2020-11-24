Центральная больница Ивано-Франковска прекратила принимать больных с COVID-19 из-за большой нагрузки на аппараты с кислородом

В Ивано-Франковске Центральная городская клиническая больница (ЦГКБ) временно прекращает принимать пациентов с коронавирусом из-за большой нагрузки на оборудование, которое подает кислород больным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время оперативного совещания Ивано-Франковского городского совета 24 ноября сообщила начальник управления здравоохранения Мария Бойко.

Она сообщила, что госпитализацию больных будут продолжать в городской больнице №1 и в больницах, которые есть возле Ивано-Франковска.

"Есть большое количество пациентов в ЦГКБ, которые находятся на кислороде. Это 28 пациентов в трех реанимациях и 60 пациентов, находящихся на кислородных концентраторах и на разных кислородных точках. Затраты кислорода очень большие, и для того, чтобы оборудование исправно работало и не возникло чрезвычайных ситуаций, есть согласование о временном приостановлении госпитализации пациентов", ㅡ сказала Бойко.

Она заявила, что в ЦГКБ и городской больницы №1, которые принимают пациентов с коронавирусным заболеванием, заполненность коек уже достигла 73% и 84% соответственно.

Во время своего выступления Бойко просила горожан с пониманием отнестись к ситуации, ведь больницы нужна "передышка".

В то же время, по данным министерства здравоохранения, всего в Ивано-Франковске для пациентов с COVID-19 развернули 2872 кровати. По состоянию на 24 ноября по городу заполнении 43,5% коек для пациентов с подтвержденным заражением и 53,5% коек для пациентов с подозрением на инфицирование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тернопольские власти обратились к студентам-медикам, чтобы те помогли врачам в борьбе с коронавирусом