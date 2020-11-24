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Смотрящему за Хмельницким СИЗО сообщено о подозрении в распространении преступного влияния, - Нацполиция. ФОТО

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Сотрудники полиции сообщили о подозрении в установлении и распространении преступного влияния организатору преступной группировки, который сейчас находится в следственном изоляторе за грабеж и избиение работника исправительного учреждения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Смотрящему за Хмельницким СИЗО сообщено о подозрении в распространении преступного влияния, - Нацполиция 01

"В августе этого года во время проведения так называемой "сходки" организатору преступной группировки предоставили статус "смотрящего" за Государственным учреждением "Хмельницкий следственный изолятор". Получив такой статус он назначил себе "помощников" из числа арестованных, установил и контролировал соблюдение "воровских законов", осуществлял сбор средств, в том числе полученных преступным путем, для пополнения "общака" и отвечал за их распределение", - сообщили в полиции.

Правоохранителям при содействии администрации СИЗО удалось собрать материалы, подтверждающие причастность "смотрящего" к преступным действиям. За занятие таким видом криминальной деятельности мужчине дополнительно объявили еще одну подозрение по ч. 2 ст.255-1 Уголовного кодекса Украины.

Смотрящему за Хмельницким СИЗО сообщено о подозрении в распространении преступного влияния, - Нацполиция 02

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Кроме того, 24 ноября, правоохранители при участии спецподразделения КОРД провели санкционированные обыски в камерах подозреваемого и его "помощников". Изъяли "черновые" записи о поступлении и расходовании средств "воровского общака", мобильные телефоны, которые были тщательно спрятаны, деньги, самодельные ножи.

Смотрящему за Хмельницким СИЗО сообщено о подозрении в распространении преступного влияния, - Нацполиция 03
Смотрящему за Хмельницким СИЗО сообщено о подозрении в распространении преступного влияния, - Нацполиция 04
Смотрящему за Хмельницким СИЗО сообщено о подозрении в распространении преступного влияния, - Нацполиция 05

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Ответственность за установление и распространение преступного влияния появилась лишь в июне 2020 года. За такую ​​деятельность предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет с конфискацией имущества.

Топ комментарии

  • вставай
    Та да... Тільки при залученні спецназу вдалось знайти речі, які зекам мати не дозволено. А за що тюремщики зарплатню отримують? За їх розповсюдження? З першого абзацу вже все зрозуміло:
    "который сейчас находится в следственном изоляторе за грабеж и избиение работника исправительного учреждения" Источник: https://censor.net/ru/n3233033
  • НБ
    "Смотрящим" может быть тип только с "благоволения" начальника. Если тип неугоден начальнику то ему гарантированы изолятор, инвалидность и/или перевод в другое место. Одна из "статей расходов" "общака" это подкуп вертухаев и самым главным получателем всегда был, есть и будет начальник. Если в зоне есть смотрящий это значит что тюрьма гнилая и тотально коррумпирована снизу доверху (черная).
  • Aleksiey Ykropovich
    Рінатку ахметову , медвечука й ківі треба в'язати по цій статті.... хоча б.
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