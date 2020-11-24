Байден победил на выборах президента США в Неваде по решению суда
7 94464
Верховный суд Невады сегодня назвал кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена победителем на выборах в штате
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Associated Press.
Решение будет передано для подписания губернатором штата Стивом Сисолаком.
Победа в этом штате принесет Байдену шесть голосов выборщиков.
В Неваде Байден обогнал действующего президента Дональда Трампа на 33 596 голосов избирателей. Так, за него проголосовали 50,06% избирателей, за Трампа – 47,67%.
Сегодня также Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате. Накануне такое решение озвучили в Мичигане.