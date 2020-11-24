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Байден победил на выборах президента США в Неваде по решению суда

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Байден победил на выборах президента США в Неваде по решению суда
Верховный суд Невады сегодня назвал кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена победителем на выборах в штате

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Associated Press.

Решение будет передано для подписания губернатором штата Стивом Сисолаком.

Победа в этом штате принесет Байдену шесть голосов выборщиков.

В Неваде Байден обогнал действующего президента Дональда Трампа на 33 596 голосов избирателей. Так, за него проголосовали 50,06% избирателей, за Трампа – 47,67%.

Сегодня также Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате. Накануне такое решение озвучили в Мичигане.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
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    Байден переміг на виборах президента США в Неваді за рішенням суду - Цензор.НЕТ 131
  • IN UA 7395a7cc
    Клоун Трамп ведет себя точно также как какой-нибудь проигравший кандидат от медведчуковского ЗАЖОП.
    Совпадение, не думаю.
  • 5 копійок
    Трамп всьо?
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