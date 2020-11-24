Байден победил на выборах президента США в Неваде по решению суда

Верховный суд Невады сегодня назвал кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена победителем на выборах в штате

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Associated Press.



Решение будет передано для подписания губернатором штата Стивом Сисолаком.



Победа в этом штате принесет Байдену шесть голосов выборщиков.



В Неваде Байден обогнал действующего президента Дональда Трампа на 33 596 голосов избирателей. Так, за него проголосовали 50,06% избирателей, за Трампа – 47,67%.



Сегодня также Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате. Накануне такое решение озвучили в Мичигане.