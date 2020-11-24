До конца года МВД получит еще 220 камер автофиксации нарушений ПДД, - замминистра Гончаров
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Министерство внутренних дел 24 ноября получило 80 комплексов камер автоматической фиксации в рамках программы, которую реализует Госагентство инфраструктурных проектов.
Об этом в эфире Громадського радіо заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, передает Цензор.НЕТ.
"У нас в рамках программы, которую реализует Укринфрапроект, заключен ними договор на поставку 220 комплексов автоматической фиксации, которые будут поставлены в этом году. Уже сегодня было получено 80 комплексов, и мы их передадим для установки на трассах Укравтодора. В ближайшее время количество камер будет доведено до почти 300", - говорит Гончаров.
Напомним, с 1 июня в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений ПДД. Постепенно она будет расширена на всю Украину.