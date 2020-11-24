Зеленский назначил 7 судей в районные суды
4 24816
Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении судей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Зеленский назначил Александра Бурлаку на должность судьи Соломенского районного суда Киева, Александру Жуковскую - на должность судьи Дубенского районного суда Ривненской области.
Наталью Шептицкая назначена на должность судьи Рожищенского районного суда Волынской области, Валентин Гомаду - судьей Ленинского районного суда Харькова, Роман Пиньковский - судьей Уманского горрайонного суда Черкасской области, Наталья Танасийчук - судьей Шевченковского районного суда Черновцов, Марина Бондаренко - судьей Дарницкого районного суда Киева.