Зеленский назначил 7 судей в районные суды

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о назначении судей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Зеленский назначил Александра Бурлаку на должность судьи Соломенского районного суда Киева, Александру Жуковскую - на должность судьи Дубенского районного суда Ривненской области.

Наталью Шептицкая назначена на должность судьи Рожищенского районного суда Волынской области, Валентин Гомаду - судьей Ленинского районного суда Харькова, Роман Пиньковский - судьей Уманского горрайонного суда Черкасской области, Наталья Танасийчук - судьей Шевченковского районного суда Черновцов, Марина Бондаренко - судьей Дарницкого районного суда Киева.

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