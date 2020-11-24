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Байден обсудил вопрос Украины с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен и президентом Европейского Совета Мишелем

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Байден обсудил вопрос Украины с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен и президентом Европейского Совета Мишелем
Избранный президент США Джо Байден обсудил вопрос Украины с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В разговоре с президентом Еврокомиссии Байден подчеркнул важность сотрудничества Соединенных Штатов и ЕС по вопросам, которые вызывают взаимный интерес, в том числе относительно Ирана, Беларуси, Украины и Западных Балкан.

Байден заверил фон дер Ляйен, что в интересах США, чтобы Евросоюз был прочным. Он подчеркнул свою настроенность оживить отношения США и ЕС.

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Во время общения с президентом Европейского Совета Байден подчеркнул свой настрой работать для укрепления демократии как внутри США, так и за рубежом, а также взаимодействовать относительно общих вызовов, а именно в вопросах Ирана, Беларуси, Украины и Западных Балкан.

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