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Журналист Ильяш исчез в Минске. Ранее по политической статье была арестована его жена, журналистка Андреева

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Журналист Ильяш исчез в Минске. Ранее по политической статье была арестована его жена, журналистка Андреева
Он должен был прийти на встречу около 16:00, но не явился. Телефоны Ильяша выключены.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода Беларусь, об этом сообщает телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов. 

Коллеги пришли в квартиру журналиста. Там никого нет, свет не горит.

Позже телеканал "Белсат" сообщил, что его брат обнаружил в квартире журналиста сообщение о конфискации компьютера, телефона и других вещей. На копии протокола нет имен и не указывается причина изъятия.

15 ноября силовики произвели обыск по месту прописки Ильяша.

Жена Игоря Ильяша, журналистка телеканала "Белсат" Катерина Андреева (Бахвалава) вместе со своей коллегой Дарьей Чульцовой стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, после прямой трансляции с места насильственного разгона демонстрантов силами безопасности в Минске 15 ноября.

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Топ комментарии

  • Valentin Nasus
    Судя по безграмотности, коммент исходит от нативного носителя "великого и могучего" языка - представителя российского населения. Обычно я не дискутирую с такой категорией людей, но отвечу:
    - Победа Майдана не состоит и не может состоять в том, чтобы "все уже было замечательно". Победа - в том, что народ не позволил бандиту себя нагнуть. Народ еще нужно воспитывать, он еще недостаточно созрел для того, чтобы заранее понимать - кто популист, а кто марионетка. Но одно он точно умеет - не боясь, выходить на улицы и ПРОТЕСТОВАТЬ, а не "изображать протест". И только житель России или Беларуси может не понимать ту огромную разницу, которая лежит между этими понятиями.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    це рашка виростила це авторитарне лайно - Лукашенку
    до чого не торкнеться московія - все обертає на лайно
  • Евгеньевич Євгенович
    А білоруси хочуть в ЕС? Чи чому ЕС має на це реагувати?
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