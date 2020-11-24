Лига чемпионов: "Динамо" в Киеве крупно проиграло "Барселоне"

В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве проиграло "Барселоне" со счетом 0:4.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. У каталонцев отличились Дест (52 минута), дважды Брейтуэйт (57 и 70 минута (с пенальти) и Гризманн (90+2).

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В другом поединке группы G "Ювентус" в Турине обыграл венгерский "Ференцварош" со счетом 2:1.

Турнирное положение после четырех туров: "Барселона" - 12 очков, "Ювентус" - 9, "Динамо" - 1, "Ференцварош" - 1.

Следующий матч "Динамо" проведёт 2 декабря против "Ювентуса" на выезде.

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