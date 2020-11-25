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17-летний пастух подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Одесской области

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17-летний пастух подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Одесской области
В Одесской области 24 ноября 17-летний юноша подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

Инцидент произошел на окраине поселка Сарата.

"Вечером 17-летний парень получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки на окраине поселка, где пас скот. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, когда юноша шел по полю, под его ногами взорвался неизвестный предмет. Что именно взорвалось, определяют сотрудники взрывотехнического управления ГУНП в Одесской области.

После того, как полицейские установят все обстоятельства происшествия, будет решен вопрос о правовой квалификации, отметили в полиции.

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Топ комментарии

  • Алексей Достоевский
    Пастух почти наверняка гонит
    Или что-то рукодельничал - или что-то разбирал
  • ALEX SUROVV
    Он что на четвереньках шел что руку а не ногу оторвало?
  • Стрелок
    взорвалось под ногами а оторвало руку?
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