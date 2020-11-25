17-летний пастух подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Одесской области
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В Одесской области 24 ноября 17-летний юноша подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.
Инцидент произошел на окраине поселка Сарата.
"Вечером 17-летний парень получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки на окраине поселка, где пас скот. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, когда юноша шел по полю, под его ногами взорвался неизвестный предмет. Что именно взорвалось, определяют сотрудники взрывотехнического управления ГУНП в Одесской области.
После того, как полицейские установят все обстоятельства происшествия, будет решен вопрос о правовой квалификации, отметили в полиции.