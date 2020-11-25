Двое гражданских пострадали на Донбассе в результате обстрелов, - ОБСЕ
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала травмирование двоих гражданских в результате обстрела боевиков. Это произошло в населенном пункте Александровка, недалеко от Донецка, 12 ноября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.за 24 ноября
Наблюдатели сообщили, что пострадали двое мужчин - один в возрасте примерно 60-69 лет и его внук 20-29 лет.
Взрыв произошел возле дома, где жывут пострадавшие. Они оба получили травмы, которые связаны с потерей слуха.
Медперсонал больницы в Донецке сообщил команде Миссии, что 13 ноября мужчина (20–29 лет) поступил в больницу с нарушением слуха и повышенным артериальным давлением. По их оценке, это произошло в результате взрыва.