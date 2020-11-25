Украина пригласила Черногорию к работе в Крымской платформе, - МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время встречи с послом Черногории в Украине Драгицей Понорац пригласила черногорскую сторону присоединиться к работе инициативы "Крымская платформа".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

Джепарова поблагодарила за поддержку Черногорией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировала о нарушении прав человека и милитаризацию Крыма со стороны РФ.

Со своей стороны посол отметила, что Черногория занимает четкую позицию относительно непризнания российской оккупации Крыма, активно поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины, а также присоединяется к санкционной политики ЕС в отношении России.

Напомним, в начале июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыму. По мнению главы МИД, Украина должна решать несколько тактических и одна стратегическая задача.

По словам первого заместителя главы МИД Эмине Джеппар, создание платформы имеет целью "задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях". Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно 26 февраля - в день сопротивления Крыму российской оккупации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит Крымской платформы пройдет в мае в Киеве, - Кулеба