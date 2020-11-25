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Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными

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Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными
Белый дом дал разрешение на предоставление кандидату в президенты США Джо Байдену доступа к письменному ежедневному президентскому брифингу.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщает CNN со ссылкой на сотрудника Белого дома.

Сообщается, что день, когда Байден подучит первый такой документ, согласовывается.

Ежедневный президентский брифинг - это документ, который составляется сотрудниками разведслужб. В нем излагаются основные угрозы и разведывательные данные.

Этот документ ежедневно представляют президенту США и его советникам по нацбезопасности и сотрудникам Белого дома. Обычно сотрудники разведки также проводят устный брифинг по передаваемой письменно информации.

Ранее издание Politico отмечало, что кандидатам в президенты, считающимся победителями, после выборов традиционно предоставляется доступ к этому документу, чтобы они были в курсе самых серьезных угроз.

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Топ комментарии

  • maravillo
    Вова, йди спати, завтра до Каломойші звітувати!
  • Myko
    Порошенко, будучи в хороших отношениях с новоизбранным президентом Байденом включился в работу для усиления сотрудничества между новой администрацией США и Украиной, которое было ослаблено из-за необдуманных и некомпетентных действий Владимира Зеленского.

    Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными - Цензор.НЕТ 9024
  • irenka ko
    Система працює і ніхто невзмозі її похитнути.
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