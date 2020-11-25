Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ в районе Авдеевки. За сутки - четыре вражеских обстрела, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили достигнутые договоренности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" нарушение режима прекращения огня было зафиксировано вблизи населенных пунктов Шумы и Пивденне. На этих участках враг применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огнем из стрелкового оружия противник провоцировал наших защитников неподалеку от Водяного. По позициям наших войск в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел вражеский снайпер. В результате выстрела вражеского снайпера огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжело раненого украинского защитника доставили в лечебное учреждение. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось.

Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.

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В штабе отметили, что о дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток, 25 ноября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.