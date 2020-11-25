Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США

Кандидат от Демократической партии Джо Байден стал первым в истории выборов президента в США, кому удалось набрать 80 млн голосов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом следует из подсчета, который опубликовал телеканал NBC.

По данным канала, демократ получил 80 011 351 голосов, а за кандидата от республиканцев и действующего президента США Дональда Трампа проголосовали 73 881 795 избирателей. Другие кандидаты вместе набрали 2 867 515 голосов.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

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Байдену направили поздравления многие мировые лидеры.

Отметим, что предыдущий рекорд был установлен Бараком Обамой в 2008-м - 69,5 млн голосов.

Как отмечает Associated Press, Трамп также стал рекордсменом, получив более 70 млн голосов американцев в качестве проигравшего кандидата в президенты. Рекордной, по данным агентства, стала и явка на выборах. Она составила около 65%, что является самым высоким показателем с 1908 года.