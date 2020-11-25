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В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели

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В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели
В Украине по состоянию на утро среды, 25 ноября, зафиксированы 13 882 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 298 человек, умерли 229 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 25 ноября 2020 года. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.

Также за минувшие сутки В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 01

В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 02госпитализированы - 1 818 человек;

В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 02летальных случаев - 229;

В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 02выздоровели - 8 420 человек;

В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 02осуществлено тестирований за сутки - 75 396 (в том числе методом ПЦР - 45 438, методом ИФА - 29 958).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире рекорд по числу смертей из-за COVID-19 за сутки - 11,7 тыс. По суточному приросту новых случаев Украина поднялась на 8-е место в мире и на 4-е в Европе

За все время пандемии в Украине В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 01

В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 07заболели - 661 858 человек;

В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 07выздоровели - 307 778 человек;

В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 07летальных случаев - 11 492;

В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 07проведено ПЦР-тестов - 4 324 463.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086) областях, г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях", - рассказал Степанов.

В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 11
В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 12

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Топ комментарии

  • Дилетант Дилетантов
    не нужно было клоунов выбирать
    теперь это расплата за идиотию
  • Алексей Хмара
    8 место в мире. Как какая хрень так Украина в первых рядах.
  • Тарас Резниченко
    Смешной вопрос.
    Если тупые гои не признают вирус и хотят умирать, зачем им мешать?
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