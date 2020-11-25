В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 25 ноября 2020 года. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 818 человек;
летальных случаев - 229;
выздоровели - 8 420 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 75 396 (в том числе методом ПЦР - 45 438, методом ИФА - 29 958).
За все время пандемии в Украине
заболели - 661 858 человек;
выздоровели - 307 778 человек;
летальных случаев - 11 492;
проведено ПЦР-тестов - 4 324 463.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086) областях, г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях", - рассказал Степанов.