В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро среды, 25 ноября, зафиксированы 13 882 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 298 человек, умерли 229 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 25 ноября 2020 года. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 818 человек;

летальных случаев - 229;

выздоровели - 8 420 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 75 396 (в том числе методом ПЦР - 45 438, методом ИФА - 29 958).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 661 858 человек;

выздоровели - 307 778 человек;

летальных случаев - 11 492;

проведено ПЦР-тестов - 4 324 463.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086) областях, г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях", - рассказал Степанов.



