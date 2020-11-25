В мире рекорд по числу смертей из-за COVID-19 за сутки - 11,7 тыс. По суточному приросту новых случаев Украина поднялась на 8-е место в мире и на 4-е в Европе

По состоянию на утро 25 ноября в мире зарегистрировали 543 252 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 11 713 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 60 106 416 случаев инфицирования, из них 543 252 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 414 873 человека, из них 11 713 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 41,5 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина уже поднялась на 8 позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – на четвертую. Перед нашим государством оказались РФ, Италия, и Германия.







