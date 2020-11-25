Следующий этап оборонной реформы - перевод управленческих процессов ВСУ на новую доктринальную базу до 2022 года, - Таран

Перевод управленческих процессов и основ функционирования Вооруженных сил Украины на новую доктринальную базу до конца 2022 года является амбициозной целью только что начатого этапа оборонной реформы, сказал министр обороны Украины Андрей Таран во время видеоконференцсвязи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.

"Глава оборонного ведомства подчеркнул, что указанная цель требует подготовки специалистов, способных действовать в соответствии с ее положениями. Он также добавил, что в ВСУ должен быть внедрен новый стиль военного лидерства, новая философия отношений в воинских коллективах, а также состояться изменение военной культуры", - говорится в сообщении на сайте Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Таран отметил, что ярким примером поддержки со стороны Канады оборонной реформы и усилий для достижения указанной цели является имплементация соглашения о сотрудничестве в сфере институциональной оборонной реформы, подписанной 19 августа между оборонными ведомствами двух стран.

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Кроме того, во время общения канадской стороной был представлен проект "PROTECT", который позволит усилить институциональные возможности и инвестировать в человеческие ресурсы с целью дальнейшей реализации евроатлантических стремлений Украины.

Как отмечается, Таран поблагодарил правительство Канады и лично Ларису Галадзу за неизменную поддержку Минобороны и ВСУ на пути реализации оборонной реформы в соответствии со стандартами НАТО.