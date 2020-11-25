Следующий этап оборонной реформы - перевод управленческих процессов ВСУ на новую доктринальную базу до 2022 года, - Таран
"Глава оборонного ведомства подчеркнул, что указанная цель требует подготовки специалистов, способных действовать в соответствии с ее положениями. Он также добавил, что в ВСУ должен быть внедрен новый стиль военного лидерства, новая философия отношений в воинских коллективах, а также состояться изменение военной культуры", - говорится в сообщении на сайте Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Таран отметил, что ярким примером поддержки со стороны Канады оборонной реформы и усилий для достижения указанной цели является имплементация соглашения о сотрудничестве в сфере институциональной оборонной реформы, подписанной 19 августа между оборонными ведомствами двух стран.
Кроме того, во время общения канадской стороной был представлен проект "PROTECT", который позволит усилить институциональные возможности и инвестировать в человеческие ресурсы с целью дальнейшей реализации евроатлантических стремлений Украины.
Как отмечается, Таран поблагодарил правительство Канады и лично Ларису Галадзу за неизменную поддержку Минобороны и ВСУ на пути реализации оборонной реформы в соответствии со стандартами НАТО.