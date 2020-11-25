Сегодня Святошинский райсуд Киева продолжит рассмотрение дела против экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстреле 48 "евромайдановцев"

Сегодня, 25 ноября, в 11.00 Святошинский райсуд Киева продолжит рассмотрение дела о расстреле бойцами спецподразделения "Беркут" в февраля 2014 года 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в центре Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на паблик "Майдан. Забуттю не підлягає".

"Прошло почти семь лет, а убийцы до сих пор не наказаны.

25 ноября в 11:00 в Святошинском суде состоится очень важное заседание по делам Майдана. Оно касается расстрелов людей 20 февраля 2014 г. на ул. Институтской.

В 48-ми убийствах майдановцев обвиняются пятеро "беркутовцев": Аброськин, Зинченко, Янишевский Тамтура и Маринченко.

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В декабре прошлого года Украина отдала террористической группировке "ЛНР / ДНР" Янишевского, Аброськина и Зинченко в рамках обмена.

Суд назначил "Беркуту" обязательную явку на заседание.

За несоблюдение меры пресечения, 20 октября 2020 г. Святошинский суд объявил обвиняемых в международный розыск.

Только актуализируя дела Майдана среди общественности, мы сможем довести их до конца. Убийцы невинных людей будут наказаны.

Майдан. Забвению не подлежит", - говорится в сообщении.

Напомним, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства этим пяти экс-беркутовцам. На следующий день на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.

В начале февраля 2020 года Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев и заявили о намерении принимать участие в судебных заседаниях.