Больницы для больных коронавирусом начали получать деньги на кислород только в октябре, - Степанов
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Финансировать больницы в регионах начали с 9 октября, когда Министерство здравоохранения получило соответствующие запросы на выделение денег.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Финансирование на кислород, именно как предметная субвенция, которая шла на регионы, она состоялась 9 октября, после того, как мы получили соответствующие запросы с мест, что им нужны средства на выполнение показателей (80% коек с подведенным кислородом)", - сказал министр.
По словам Степанова, соответствующее постановление правительства было принято еще 12 августа, которое обязывало обеспечить 80% койко-мест подведенным к ним кислородом.
"Кого обязывало? Непосредственно владельцев больниц. Владельцами больниц являются местные органы власти", - подчеркнул глава Минздрава.