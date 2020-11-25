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Больницы для больных коронавирусом начали получать деньги на кислород только в октябре, - Степанов

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Больницы для больных коронавирусом начали получать деньги на кислород только в октябре, - Степанов
Финансировать больницы в регионах начали с 9 октября, когда Министерство здравоохранения получило соответствующие запросы на выделение денег.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Финансирование на кислород, именно как предметная субвенция, которая шла на регионы, она состоялась 9 октября, после того, как мы получили соответствующие запросы с мест, что им нужны средства на выполнение показателей (80% коек с подведенным кислородом)", - сказал министр.

По словам Степанова, соответствующее постановление правительства было принято еще 12 августа, которое обязывало обеспечить 80% койко-мест подведенным к ним кислородом.

"Кого обязывало? Непосредственно владельцев больниц. Владельцами больниц являются местные органы власти", - подчеркнул глава Минздрава.

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Топ комментарии

  • Danis Nielsen
    Нет ! У меня претензии только к народу Украины , который привёл евреев во власть Украины и их терпит
  • Alexey Chernyavsky
    Ну и к кому претензии? К своей дебильной зеленой власти?
  • Ksenia VB
    І хто ж винний ?
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