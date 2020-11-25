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Госдеп США начал процесс передачи власти Байдену, - Помпео

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Госдеп США начал процесс передачи власти Байдену, - Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что в Госдепартаменте начался процесс передачи власти избранному президенту Джо Байдену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Сегодня мы начали процесс и сделаем все, что требуется по закону. Мы будем делать так, чтобы это сработало", - отметил Помпео.

В Госдепе приняли соответствующее решение после того, как Управление общих служб Белого дома, которое отвечает за эти вопросы, сообщило Байдену о готовности администрации действующего президента Дональда Трампа начать процесс передачи власти.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Нарешті, до Трампа дійшло звернення американського народу: "Куме, не тратьте дарма сили... Ідіть на дно...".
  • Павел Стрембовский
    Ну вот и все) А рашики так мечтали увидеть гражданскую войну в США))) Откуда идиотам знать, что такое выборы)))
  • Danis Nielsen
    Боже храни Америку и Байдена ! 🙏
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