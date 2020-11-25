Необходимый для транша МВФ законопроект об очищении ВСП уже наработан: идут последние дискуссии по мелким деталям, - Малюська
По словам министра юстиции Дениса Малюськи, законопроект об "очищении" ВСП уже наработан в Офисе Президента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это важный маркер (закон о ВСП. - Ред.), и сейчас идут активные переговоры с МВФ, чтобы понять, какие наши следующие шаги и какие будут даты", - сказал Малюська.
Министр отметил, что согласно Меморандуму с МВФ этот закон должен был быть уже принят. Однако процесс немного затормозил конституционный кризис в Украине.
"Но я думаю, что текст, который будет предоставлен ключевым стейкхолдерам, будет готов в течение ближайших дней", - рассказал Малюська.
Он добавил, что сейчас в Офисе Президента проходят "последние дискуссии по мелким деталям" законопроекта.
Ранее сообщалось, что подписав Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), Украина взяла на себя обязательство ввести механизм "очищения" Высшего совета правосудия.