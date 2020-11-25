Украина осталась без денег в этом году, в бюджете не хватает минимум 40 млрд, - зампредседателя финансового комитета Железняк
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
"Главная проблема - это то, что фактически не осталось денег. Была огромная дыра в бюджете, которую хотели закрыть за счет МВФ, ЕС и Всемирного банка. Но денег нам больше никто не даст - из-за позорного решения по антикоррупционной системе и независимости Нацбанка. А государство больше денег не заработало", - отметил Железняк.
По его словам, первые сигналы "были еще на прошлой неделе, когда Госказначейство заморозило расходы, и денег никто не получил".
"Это означает, что государство пока еще способно платить зарплату, пенсии, внешний долг и некоторые программы по оборонной отрасли. На все остальное денег нет. На строительство дороги, школы, оборудование для больниц - на все это денег нет. И скорее всего и не будет", - считает Железняк.
Нардеп отметил, что сейчас власти нужно как-то найти деньги на внешних рынках или сокращать расходы.
"По нашим подсчетам, от 50 до 120 млрд гривен не будет уплачено из госбюджета. И это почувствует каждый - где-то не достроят дорогу, не закроют крышу в школе, а где-то не выплатят зарплату работникам... Сложный этап начинается сейчас и до декабря, когда денег на счетах просто не будет", - добавил Железняк.