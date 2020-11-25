Иммиграционная реформа, отмена указов Трампа и борьба с COVID-19: Байден озвучил планы на первые 100 дней своего президентства

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден рассказал, что планирует сделать в течение первых 100 дней своего пребывания на посту главы государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом он сообщил в интервью NBC, опубликованного в среду, 25 ноября.

Так, демократ намерен провести иммиграционную реформу, а также отменить ряд указов действующего президента Дональда Трампа об окружающей среде, которые, по его мнению, ухудшили экологическую обстановку в стране.

"Я направлю в сенат Соединенных Штатов законопроект об иммиграции, который позволит получить гражданство более чем 11 млн незарегистрированных людей в Америке", - сказал он.

Кроме того, Байден намерен оказать помощь властям штатов, которые пострадали от пандемии, "немедленную помощь", однако не уточнил, как именно планирует это сделать.

Также демократ отметил, что не планирует инициировать расследование в отношении Трампа после своего прихода к власти.

"Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать министерство юстиции в качестве средства, чтобы настаивать на том, что что-то произошло", — сказал он.

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Накануне Байден представил своих кандидатов на ключевые посты в новой американской администрации.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По данным СМИ, Байден опережает Трампа по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков. Сам демократ уже объявил о своей победе на выборах. .