Из 1,5 млн зарегистрированных переселенцев около половины проживают на оккупированной территории, - Минреинтеграции
Об этом Голованчук заявила в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Если на ноябрь количество зарегистрированных переселенцев составляет около 1,5 млн, то из них количество людей, которые проживают на временно оккупированной территории, - около половины. То есть это люди, которые формально остаются на оккупированных территориях и регистрируются как внутренне перемещенные лица исключительно по социальным соображениям. Например, у наших пенсионеров не на что жить в оккупации и выехать оттуда не имеют возможности. И государство должно заботиться о своих гражданах", - отметила замминистра.
"Если речь идет о реальных перемещенных лиц, то мы говорим о 700-800 тыс. Это люди, которые выехали оттуда и постоянно проживают на подконтрольной правительству Украины территории", - добавила Голованчук.