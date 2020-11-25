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Из 1,5 млн зарегистрированных переселенцев около половины проживают на оккупированной территории, - Минреинтеграции

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Из 1,5 млн зарегистрированных переселенцев около половины проживают на оккупированной территории, - Минреинтеграции
Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук отмечает, что около половины из 1,5 млн официально зарегистрировавашихся внутренне перемещенными лицами граждан проживают на временно оккупированной территории.

Об этом Голованчук заявила в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Если на ноябрь количество зарегистрированных переселенцев составляет около 1,5 млн, то из них количество людей, которые проживают на временно оккупированной территории, - около половины. То есть это люди, которые формально остаются на оккупированных территориях и регистрируются как внутренне перемещенные лица исключительно по социальным соображениям. Например, у наших пенсионеров не на что жить в оккупации и выехать оттуда не имеют возможности. И государство должно заботиться о своих гражданах", - отметила замминистра.

"Если речь идет о реальных перемещенных лиц, то мы говорим о 700-800 тыс. Это люди, которые выехали оттуда и постоянно проживают на подконтрольной правительству Украины территории", - добавила Голованчук.

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Топ комментарии

  • Богдан Влад
    Нет никаких переселенцев, ну тысячи их
    А остальные просто деньги сосут, пенсии, выплаты и подобное. А живут дома
  • Наталья Киенко
    А кто проводил верификацию тех получателей разного рода выплат, которые живут ТАМ или переехали СЮДА, на предмет НА ЭТОМ ЛИ ОН СВЕТЕ в данный момент или уже НА ТОМ? Знаю из первоисточника, что якобы переселенцы, живущие ТАМ, приезжают за выплатами с 10-20 платежными картами и получают по ним большие суммы гривен. А жив ли получатель,- неведомо. Может, Украина платит "мертвым душам", а может, террористам- коллаборантам?
  • Виктор Пользователь
    А про тих пенсіонерів які ***** не звали,держава не повинна піклуватись? В них є на що жити?
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