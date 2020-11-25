Гуманитарные лагеря для больных COVID-19 могут развернуть на КПВВ на Донбассе и админгранице с оккупированным Крымом, - замминистра реинтеграции Голованчук

Украинские власти могут развернуть на КПВВ в Донецкой и Луганской областях, а также на админгранице с Крымом гуманитарные лагеря для заболевших COVID-19 жителей оккупированных территорий.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила заместитель министра реинтеграции Инна Голованчук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, решение о развертывании гуманитарных лагерей на админгранице с оккупированным Крымом "может быть принято, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и нехваткой лекарств на временно оккупированных территориях".

Что касается развертывания лагерей на КПВВ в Донецкой и Луганской областях, она отметила, что такое решение может быть принято при критическом обострении ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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Голованчук подчеркнула, что Россия продолжает блокировать любой доступ на территорию оккупированного Крыма для международных мониторинговых и международных гуманитарных организаций, а также не позволяет резидентам Крыма - гражданам Украины выехать на материковую часть Украины, чтобы купить лекарства.