Кандидат в Госсекретари США Блинкен рассказал о деде-киевлянине, заявив, что тот "сбежал из России"

Претендент на должность Государственного секретаря США в администрации Джо Байдена Энтони Блинкен рассказал деде, который эмигрировал из Киева.

О своих корнях Блинкен вспомнил во время выступления, на котором команда Байдена представляла кандидатов на должности топ-чиновников в сфере нацбезопасности. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Блинкен начал выступление с благодарности тем, кто помог ему добиться успеха, в том числе своей семье.

Он вспомнил своего деда Мориса Блинкена, который, по его словам, "сбежал от погромов в России и построил новую жизнь в Америке".

Как пишет The New York Times, дед Блинкена родился в Киеве и эмигрировал в США, где в 1921 году окончил Нью-Йоркский университет. Он работал адвокатом в Нью-Йорке, а позже основал Американский институт Палестины.

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Энтони Блинкен также рассказал о своем отчиме Сэме Писаре, который пережил Холокост. Писар сумел избежать нацистского Марша смерти, спрятавшись в баварском лесу. После проведенных там двух дней Писар услышал грохот танка: "Вместо страшной свастики он увидел пятиконечную белую звезду. Он бежал к звезде. Люк танка открылся, и на него посмотрел большой темнокожий солдат. Отчим упал на колени и сказал единственные три слова на английском, которые он знал: "Боже, храни Америку". Солдат поднял его в танк, в Америку, на свободу. Вот, кто мы такие. Вот что Америка предлагает миру", - сказал Блинкен.

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The Washington Post называет Блинкена одним из самых близких и самых давних советников Джо Байдена. В 2002-2008 годах он руководил аппаратом сенатского комитета по международным делам, который возглавлял Байден. Когда того выбрали вице-президентом, Блинкен перешел на должность его советника. Особенно много занимался при этом Ираком.

В 2015-2017 годах Блинкен работал заместителем Хиллари Клинтон, занимаясь Ближним Востоком и борьбой с "Исламской государством".

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Блинкен также является критиком агрессивного поведения РФ на международной арене и сторонником активной внешней политики США.