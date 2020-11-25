Степанов о возможном введении жесткого карантина: Он будет касаться всех без исключения, как это было весной

Введение любых карантинных ограничений делается исключительно с точки зрения эпидемиологии, с точки зрения цифр роста.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Понятно, что мы смотрим и говорим о том, что у нас такое может быть, что может быть более жесткий карантин. Понятно, что с точки зрения эпидемиологии и разрыва этой цепи лучший метод - это полный разрыв передачи болезни на три недели. Тогда мы можем почувствовать тот эффект, который в принципе почувствовали европейские страны, которые вводили такие ограничения. Это я говорю с чисто медицинской точки зрения", - отметил глава Минздрава.

В то же время, по словам Степанова, важно учитывать и состояние экономики Украины.

"Есть и другая сторона - это экономика нашей страны. Это очень важно. И когда мы предлагаем полный жесткий карантин, то сразу есть расчеты Министерства финансов, можем ли мы это выдержать, или не можем. Мы всегда исходим из этих двух вещей и пытаемся искать баланс. Но понятно, что могут быть такие обстоятельства, что мы должны будем это ввести чисто с точки зрения сохранения нашей жизни. Если мы говорим о полном жестком карантине, он будет касаться всех без исключения, как это было весной", - объяснил министр здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддерживает идею введения полного локдауна на новогодние праздники.

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