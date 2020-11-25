Трое сотрудников умерли от осложнений, 396 - заболели: в МВД озвучили суточную статистику по COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 25 ноября коронавирусную болезнь подтвердили у 396 сотрудников МВД, трое - умерли от осложнений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано в Запорожской области (+38), в Черниговской области (24) и в г. Киеве (+63).

С начала пандемии на коронавирусной болезни заболели 20907 сотрудников МВД, выздоровели - 19940, умерли - 61.

В ведомстве отметили, что медицинскую помощь получают все подразделения и учебные заведения системы МВД и контактные лица, общавшиеся с больными.

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