Украина может выплатить компенсацию за разрушенное на Донбассе жилье за 3-4 года, - замминистра реинтеграции Голованчук

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук прогнозирует, что за 3-4 года государство сможет осуществить компенсацию за все жилье, которое было разрушено в результате вооруженной агрессией РФ на востоке Украины.

Об этом сказала Голованчук в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы делали расчеты для Министерства финансов, для того, чтобы перекрыть потребность по количеству разрушенного жилья на подконтрольной правительству территории, мы отталкивались от 698 единиц. То есть, по нашей информации, около 700 домов полностью разрушены. Эту информацию мы получаем от Луганской и Донецкой областных государственных администраций, которые с 2014 года фиксировали эти разрушения во время обстрелов и взрывов", - сказала Голованчук.

По ее словам, это не окончательная цифра, так как часть домов была восстановлена за счет собственных средств или международных организаций, еще есть часть домов, к которым не могут добраться, так как они находятся непосредственно на линии разграничения. Кроме того, не все разрушенные объекты были зарегистрированы, как жилые дома.

Голованчук сообщила, что на 2021 год по этой программе предполагается 114 млн грн, что является достаточно большой суммой. "И если мы такими темпами сможем двигаться, то за 3-4 года мы сможем провести всю компенсацию", - подчеркнула она.

По ее словам, выплата компенсации за разрушенное жилье - это цивилизованный подход, применяемый в странах с вооруженными конфликтами.

"Я понимаю, что для большинства людей, потеря имущества и иногда потеря родных в этих домах не может быть исчислена вообще никакими сотнями тысяч гривень. Но подчеркну, что через эту процедуру компенсируются утраченные имущественные права. То есть, речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт его потери. Это ни в коем случае не исключает дальнейшие шаги по компенсации фактического ущерба за потерю жилья", - добавила замминистра.

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