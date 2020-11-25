Новости • Агрессия России против Украины

На Донбассе сейчас не более 3 тыс. российских военнослужащих, - Хомчак

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На Донбассе сейчас не более 3 тыс. российских военнослужащих, - Хомчак
В неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей в настоящее время присутствуют не более 3 тысяч российских военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

"Разведка сообщает, что российских военнослужащих не более трех тысяч. Это офицеры, инструкторы, те, кто помогает командирам принимать решения. В окопах российские солдаты не сидят, там вся "география" России, Украины, других стран. Все поставки техники, ее ремонт - на 100% из России", - отметил Хомчак.

"В то же время, есть информация о прибытии 10 и 12 групп снайперов из России, мы их видели под Широкино", - добавил Хомчак.

При этом главнокомандующий ВСУ высказал убеждение, что военное решение конфликта на востоке Украины в существующих условиях невозможно.

"Военного решения конфликта нет. Во многих местах мы "уперлись" в города и населенные пункты, где ведение военных действий затруднено", - объяснил он.

Главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что решение об открытии ответного огня принимает командир на месте: "Для этого не нужно добро президентов или Генштаба".

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Топ комментарии

  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    "всего лишь 3 000? " - риторику зеленого бидла почули? Сцуки закінчать гірше януковича. На Донбассе сейчас не более 3 тыс. российских военнослужащих, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1680
  • Sergii Ustim
    ..."Военного решения конфликта нет. Во многих местах мы "уперлись" в города и населенные пункты, где ведение военных действий затруднено", - объяснил он.Источник: https://censor.net/ru/n3233104... Хомчак, ты уже проиграл ментально, в своих мыслях, дальше продолжать не нужно, и ты не нужен как нач. ГШ. Скажу тебе, что мирного решения конфликта с РФ не существует, если они когда и отступали, то только под ударами противника, никогда они никому ничего даром не отдавали, учи историю. Уперлись в города, так не стойте упершись в города, обойдите их с флангов, возьмите под контроль пути снабжения и враг выйдет от туда сам, как из Степанакерта после взятия Шуши. Но зачем тебе это обьяснять, ты сдался уже, тебе комфортно в своем кресле, медальки, да ручки золоченые раздавать, таким же ЗЕсоплежуям как сам...
  • Маркиз
    Собак выгнали из Агдама

    Азербайджанские войска попросили российских "миротворцев" покинуть город Агдам.
    Россияне тихо свалили.
    Кто говорит, что с россиянами трудно договариваться?
    Просто нужно приводить аргументы достаточного калибра.
    tZE
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