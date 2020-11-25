На Донбассе сейчас не более 3 тыс. российских военнослужащих, - Хомчак
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
"Разведка сообщает, что российских военнослужащих не более трех тысяч. Это офицеры, инструкторы, те, кто помогает командирам принимать решения. В окопах российские солдаты не сидят, там вся "география" России, Украины, других стран. Все поставки техники, ее ремонт - на 100% из России", - отметил Хомчак.
"В то же время, есть информация о прибытии 10 и 12 групп снайперов из России, мы их видели под Широкино", - добавил Хомчак.
При этом главнокомандующий ВСУ высказал убеждение, что военное решение конфликта на востоке Украины в существующих условиях невозможно.
"Военного решения конфликта нет. Во многих местах мы "уперлись" в города и населенные пункты, где ведение военных действий затруднено", - объяснил он.
Главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что решение об открытии ответного огня принимает командир на месте: "Для этого не нужно добро президентов или Генштаба".