МИД Венгрии вызвал посла Украины Непоп из-за того, что венгерского политика Грежу не пустили в Украину

Посла Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии после того, как политику Иштвану Греже было отказано во въезде в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Сийярто, он проинформировал посла Украины Непоп о возмущении Венгрии и при этом надеется на восстановление добрых отношений.

"Мы вызвали сегодня сюда, в Министерство иностранных дел, посла Украины, чтобы выразить свое возмущение таким отношением, передали свой протест и надеемся, что однажды Украина действительно вернется к поиску совместных историй успеха и сотрудничества на основе взаимного уважения. Мы готовы к этому", - заявил Сийярто.

Читайте на Цензор.НЕТ: Уполномоченному правительства Венгрии Греже отказали во въезде в Украину из-за агитации на местных выборах, - МИД

Иштван Грежа - уполномоченный правительства Венгрии, отвечающий за сотрудничество между округом Сабольч-Сатмар-Берег Венгрии и Закарпатской областью Украины.

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на источники, что во вторник, 24 ноября Грежу не пустили в Украину на пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области. Министерство иностранных дел Украины объяснило отказ тем, что Грежа вопреки закону занимался предвыборной агитацией в Украине.

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Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации венгерского правительства в Закарпатской области во время избирательной кампании на местных выборах вопреки международным нормам, запрещающие вмешательство во внутреннюю политику других государств. В день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за одну из партий, участвующую в местных выборах на Закарпатье, а также призвал поддержать на выборах мэра Берегово действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.