Ткаченко о новогоднем локдауне: Я не похититель Рождества, но ограничения нам нужны

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает ввести карантин на зимние праздники из-за дискуссии о целесообразности карантина выходного дня и сообщить о локдаун заранее.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом министр заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

"Я не похититель Рождества. Это моя точка зрения, которая возникла из-за дискуссии по поводу карантина выходного дня. В определенной степени ограничения нам нужны, потому что есть высокие цифры заболевания. Очевидно, что также нужно прогнозирование. Креативной индустрии, сфере культуры, малому и среднему бизнеса нужно понимать, когда могут быть дополнительные ограничения", - объяснил глава Минкульта.

Ткаченко отмечает, что на новогодние и рождественские праздники в Украине традиционно большие скопления людей.

"Мне кажется, нужен двух-трех недельный ограничительный период. Я не знаю, в какой фомре, но это дало бы бизнесу возможность прогнозировать свои убытки, планы о том, каким образом можно было бы действовать сейчас, перед праздниками, во время праздников, и после праздников", - отметил Ткаченко.

Напомним, ранее Ткаченко заявил, что поддерживает идею введения полного локдауна на новогодние праздники.

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