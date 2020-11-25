С начала карантина безработным гражданам Украины выплатили более 13 млрд грн, - министр Петрашко
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
"Борьба с безработицей может быть эффективной только при комплексном подходе. С этой целью мы запустили различные механизмы поддержки. Это и программа по частичной безработице, благодаря которой удалось сохранить рабочие места для 373 700 граждан. Это и программа "5-7-9", одним из условий которой было сохранение численности персонала. Это и усиление работы региональных служб занятости, при содействии которых за период карантина работу получили 419 тыс. человек ", - сообщил Петрашко.
Министр отметил, что финансирование программ для поддержки безработных и предпринимателей в период карантина является на постоянном контроле правительства, которое в случае необходимости оперативно вносит изменения в законодательную базу для дополнительного выделения средств.
Так, последними правительственными инициативами для программы помощи по частичной безработице дополнительно было выделено 80 млн грн. а для покрытия потребностей в своевременной выплате пособия по безработице - почти 1,2 млрд грн.