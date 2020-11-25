От коронавируса за сутки умерли 23 жителя Киева, 346 - выздоровели, выявили 980 случаев, - Кличко

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Киеве составляет 62 620.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки в Киеве выявили 980 больных коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 196 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 62 620", - рассказал Кличко.

Среди заболевших: 509 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 80 девочек от 2 до 17 лет. А также 316 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет и 75 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 53 медика.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 346 человек. Всего коронавирус побороли 21 437 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 217, Днепровском - 189, Соломенском районе - 145 случаев.

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