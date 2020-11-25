Новости • Коронавирус и карантин

От коронавируса за сутки умерли 23 жителя Киева, 346 - выздоровели, выявили 980 случаев, - Кличко

79511
От коронавируса за сутки умерли 23 жителя Киева, 346 - выздоровели, выявили 980 случаев, - Кличко
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Киеве составляет 62 620.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки в Киеве выявили 980 больных коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1 196 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 62 620", - рассказал Кличко.

Среди заболевших: 509 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 80 девочек от 2 до 17 лет. А также 316 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет и 75 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 53 медика.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 346 человек. Всего коронавирус побороли 21 437 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 217, Днепровском - 189, Соломенском районе - 145 случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое сотрудников умерли от осложнений, 396 - заболели: в МВД озвучили суточную статистику по COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Олег Беляков 1ee72182
    нужно быть редкостным имбецилом, чтобы считать дебилом лучшего мэра Киева за минимум 20 лет что я здесь живу.
  • Тунгусский метеорит
    Что б вы понимали - эта статистика сильно занижена.
  • ALEX SUROVV
    Не смешите такими цифрами. У меня умерло уже 3 соседа от коронавируса. Половина родственников и знакомых уже заболели или переболели. Скорые по дорогам ездят как во время войны. А вы рассказываете сказки о всего лишь 23 умерших на 5-ти миллионные Киев?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости