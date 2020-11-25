В медучреждениях Киева сегодня лечатся 2113 больных COVID-19, из которых 856 - тяжелые, - Кличко

В стационарах столичных медучреждений сегодня находятся 2113 больных коронавирусом. В тяжелом состоянии - 856 пациентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

"Из-за увеличения количества больных, которые находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в госпитализации, увеличилась нагрузка на работу бригад скорой помощи столицы. Они работают в интенсивном режиме. Ежесуточно на смену выходят 158 бригад скорой помощи. Ночью, в частности, работают 136 бригад", - сказал Кличко.

Он отметил, что в общем это более 1,5 тысячи медработников - врачей, фельдшеров, санитаров.

"Только с начала ноября скорые столицы выехали на более чем 35 тыс. вызовов. Из них, в частности, к больным с подозрением на коронавирус осуществили более 6 тыс. выездов. Госпитализировали почти 5 тыс. пациентов. Отмечу, что 15 круглосуточных и 5 дневных бригад выезжают на вызовы к больным коронавирусом, - сообщил мэр. - Поэтому я еще раз обращаюсь к водителям: если вы видите на дороге скорую, которая едет со спецсигналами, - пропустите ее! Это значит, что бригада едет или на вызов, или уже везет пациента в больницу. И речь может идти о жизни человека! Учитывайте это!" - отметил Кличко.

Также он сообщил, что в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2113 больных коронавирусом, из них 27 детей. В тяжелом состоянии находятся 856 пациентов. Кислородную поддержку получают 1123 человека. На аппаратах ИВЛ - 30 больных.

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