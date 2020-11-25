Зарплата мужчин в Украине может превышать зарплату женщин на 25%, - Шмыгаль

Украинские работодатели до сих пор дискриминируют женщин и могут платить им на 1/4 меньше, чем их коллегам-мужчинам.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время выступления на IV Украинском Женском Конгрессе "От возможностей к реальным изменениям", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В нашем обществе все еще остается дискриминационным отношение работодателей к работникам-женщинам. Министерство социальной политики отмечает, что только в вопросе заработной платы это приводит к разрыву в размере до 25%. Четверть зарплаты женщины недополучают из-за предвзятости, из-за мужских и женских профессий, из-за декрета, возраста, внешности и даже характера. А что в результате? Это мешает всем украинцам становиться богаче и успешнее", - сказал Шмыгаль.

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При этом 2020 год стал прорывным в доступе женщин к политике, добавил премьер-министр.

"В каждом списке должно было быть по меньшей мере 40% представителей одного пола, и результат не заставил себя ждать. В первую очередь десятки женщин решили попробовать себя в политике, отбросили стереотипы и проявили себя", - пояснил Шмыгаль.

Теперь почти 42%, в районных советах -33,7% избранных депутатов являются женщинами, в советах громад с количеством избирателей свыше 10 тысяч - почти 33%, в облсоветах - 28%.

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"Рад, что этот процесс начинается именно с громад, это и есть та общественная трансформация", - подчеркнул Шмыгаль.