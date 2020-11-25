Путин не будет поздравлять Байдена, несмотря на решение Трампа о передаче власти, - Песков

Президент РФ Владимир Путин ждет официальных итогов выборов президента США, после чего поздравит победителя. Решения Дональда Трампа начать формальную процедуру передачи власти Джо Байдену недостаточно для этого.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Нет, этого недостаточно. Вы знаете, что еще продолжается рассмотрение и пересчет голосов в некоторых штатах, без которого не могут быть официально подведены итоги выборов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, является ли это решение Трампа достаточным для того, чтобы российский президент поздравил победителя.

Напомним, ранее Трамп распорядился начать процесс передачи власти Байдену.

Кроме того, сообщалось, что Россия ожидает определения победителя выборов президента США, когда один из кандидатов признает поражение, или подведения итогов "легитимным способом".

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