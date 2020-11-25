Суды во Львове и Киеве прекращают отправку почтой повесток и решений: нет денег (обновлено)

Лычаковский районный суд Львова приостанавливает отправку почтовой корреспонденции в связи с отсутствием финансирования.

Об этом проинформировали в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что у суда "нет денег на марки".

"Лычаковский районный суд Львова уведомляет участников судебных процессов, что в связи с отсутствием финансирования суд не имеет возможности сообщать сторонам и другим лицам, участвующим в рассмотрении дел, о дате судебных заседаний судебными повестками. Также суд не имеет возможности направлять участникам судебных процессов по почте копии судебных решений. Средств на марки нет", – сказано в сообщении.

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Такое же известие поступило от Шевченковского райсуда Киева.

Речь идет о проблемах с отправкой документов по всем делам. Поэтому к сторонам процессов обратились с просьбой предоставить свои дополнительные данные, чтобы с ними можно было связаться: электронную почту, номера телефонов и др.

При этом участникам заседаний предлагается дать разрешение, чтобы их вызывали в суд при помощи смс-сообщений. Документы можно получать на электронную почту или лично после обращения в суд. Еще одной альтернативой является подсистема "Электронный суд", через которую также можно получить процессуальные документы.

Шевченковский райсуд обещает дополнительно сообщить, когда деньги появятся и они смогут отправлять почтовые письма.