Аваков об автофиксации нарушений ПДД: Система работает, планируется закупка еще 300 видеокамер. ИНФОГРАФИКА

За пять месяцев работы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, количество постановлений о нарушениях на украинских дорогах снизилась почти на 30%. Вскоре планируется приобрести еще 300 видеокамер.

Как информирует Цензор.НЕТ, лб этом в Twitter написал глава МВД Арсен Аваков.

"За пять месяцев работы видеофиксации количество постановлений о нарушениях снизилось почти на 30%! Имеем четкую тенденцию к уменьшению нарушений скоростного режима. Система работает", - написал министр.

По его словам, вскоре будут приобретены еще 300 видеокамер, которые будут работать по всей стране.

"Контролируем ПДД - спасаем жизни", - резюмировал глава МВД.

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