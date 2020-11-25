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Аваков об автофиксации нарушений ПДД: Система работает, планируется закупка еще 300 видеокамер. ИНФОГРАФИКА

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За пять месяцев работы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, количество постановлений о нарушениях на украинских дорогах снизилась почти на 30%. Вскоре планируется приобрести еще 300 видеокамер.

Как информирует Цензор.НЕТ, лб этом в Twitter написал глава МВД Арсен Аваков.

"За пять месяцев работы видеофиксации количество постановлений о нарушениях снизилось почти на 30%! Имеем четкую тенденцию к уменьшению нарушений скоростного режима. Система работает", - написал министр.

По его словам, вскоре будут приобретены еще 300 видеокамер, которые будут работать по всей стране.

"Контролируем ПДД - спасаем жизни", - резюмировал глава МВД.

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Аваков об автофиксации нарушений ПДД: Система работает, планируется закупка еще 300 видеокамер 01
Аваков об автофиксации нарушений ПДД: Система работает, планируется закупка еще 300 видеокамер 02

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    за 5 мес. работы... ни разу (!!) никакой (ни чей) кортеж не попал на видеофиксацию нарушений и на штрафы... а чё так? программка "распознавания номеров бонз" работает???
  • Vladimir T fd7dc273
    Сначала хотел капнуть ядом: "А где же снижение ДТП"? Вы камеры зачем ставили? Что бы меньше протоколов за превышение выписывать? Но потом вспомнил, что любая "статистика" от МВД не стоит и бумаги на которой она написана.
  • Raccoonenko
    Зниження порушень від 398 тис. до 119 тис.- це на на 70%, а не на 30%. Барани, навіть липову статистику не можуть нормально зліпити.
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