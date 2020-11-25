Музей Майдана: Ответственность за то, что мемориал не построен, несут президент, прокуратура и правительство с премьер-министром

Музей Революции Достоинства подготовил массив документов, касающихся строительства мемориального комплекса Героев Небесной сотни, и призывает не поддаваться попыткам дискредитировать Революцию Достоинства и героизм Небесной Сотни.

Об этом сказано в обращении Музея, опубликованном на сайте институции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Состоялась мощная информационная атака, задача которой - дискредитировать, лишить достойного восприятия институцию, которая олицетворяет собой политику национальной памяти и в отношении Майдана, и в целом - в отношении права народа бороться против тирании в своей стране", - сказано в обращении.

В Музее подчеркивают, что неоднократно сообщали властям о проблемах со строительством мемориала и просили вмешаться, но не получали ответа.

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"Ответственность за то, что мемориал до сих пор не построен, несет не музей, наоборот, делавший все возможное для его появления. Эту ответственность должны разделить: президент Украины, Генеральная прокуратура, правительство во главе с премьер-министром - независимо от фамилий этих чиновников", - заявляют музейщики.

Музей Революции Достоинства ожидает от правоохранительных органов проведения беспристрастного расследования.

И призывает общественность активно наблюдать за следствием, знакомиться с материалами и документами, предоставленными Национальным музеем Революции Достоинства.

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Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.