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Минобороны отменило и заморозило ряд важных закупок для ВСУ, - источник

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Минобороны отменило и заморозило ряд важных закупок для ВСУ, - источник
Министерство обороны Украины отменило или отложило ряд важных закупок для армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информированный источник.

В частности, были отменены или отложены следующие тендеры:

- закупка 180 тыс. боевых рубашек и футболок;
- 20 тысяч шлемов;
- 20 тысяч бронежилетов;
- 40 тысяч спальных мешков;
- 120 тыс. пар ботинок;

Кроме того, был отменен ряд тендеров на закупку горюче-смазочных материалов и дизельного топлива, которое используется тяжелой бронетехникой.

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Топ комментарии

  • Утилизация ватников
    Посыпался бюджет... Зебилы все разворовали за полтора года.
  • wake up-UA
    Як варіант
    Минобороны отменило и заморозило ряд важных закупок для ВСУ, - источник - Цензор.НЕТ 5023
  • Вася Шевченко f77d76ba
    начинается....
    не хочешь кормить (обувать-одевать-вооружать) свою Армию - будешь кормить чужую...
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