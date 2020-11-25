Минобороны отменило и заморозило ряд важных закупок для ВСУ, - источник

Министерство обороны Украины отменило или отложило ряд важных закупок для армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информированный источник.

В частности, были отменены или отложены следующие тендеры:



- закупка 180 тыс. боевых рубашек и футболок;

- 20 тысяч шлемов;

- 20 тысяч бронежилетов;

- 40 тысяч спальных мешков;

- 120 тыс. пар ботинок;

Кроме того, был отменен ряд тендеров на закупку горюче-смазочных материалов и дизельного топлива, которое используется тяжелой бронетехникой.

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