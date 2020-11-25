Новости

Кипрская православная церковь одобрила признание автокефалии ПЦУ

4 97728
Кипрская православная церковь одобрила признание автокефалии ПЦУ
Синод Кипрской православной церкви на внеочередном заседании 23-25 ноября поддержал решение архиепископа Кипрского Хризостома по признанию автокефалии Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление синода.

"Священный Синод церкви Кипра на заседаниях 23 и 25 ноября 2020 подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблемную ситуацию, возникшую с поминовением блаженнейшим архиепископом Кипрским Хризостомом Епифания как предстоятеля церкви Украины, и решил не выступать против этого решения его блаженства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Предстоятель Церкви Кипра упомянул Епифания на литургии. Это означает признание ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филарет: ПЦУ больше не признает ни одна церковь

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    Кипрская православная церковь одобрила признание автокефалии ПЦУ - Цензор.НЕТ 2651
  • Валерия Ларченко b661826f
    Где то рыдает маразматик Филорет
  • jura bucaphalus
    Дякуємо. Священному Синоду церкви Кіпру наша шана
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости