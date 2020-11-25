Ядовитое письмо: в исполнительную службу в Одессе неизвестные прислали конверт с ртутью

В Малиновский отдел полиции поступило сообщение из государственного учреждения района о том, что при разборе почты из уличного почтового ящика в одном из конвертов было обнаружено подозрительное вещество.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Малиновский отдел полиции в Одесской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По предварительным выводам спасателей, обнаруженное вещество является ртутью. Ее изъяли и направили на утилизацию.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия и причестные к нему лица устанавливаются.

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Отметим, что местные СМИ уточняют, что инцидент произошел около полудня в помещении Государственной исполнительной службы, которая находится по адресу: ул. Генерала Петрова, 42.