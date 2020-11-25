Кабмин согласовал увольнение глав Закарпатской и Харьковской ОГА

Кабинет Министров Украины согласовал назначение новых глав Закарпатской и Харьковской областных государственной администраций и увольнение прежних.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующие проекты указов президента были приняты на заседании правительства.

В частности, на должность главы Закарпатской обладминистрации согласован Анатолий Полосков, а на должность главы Харьковской обладминистрации – Айна Тимчук.

Полосков является директором ООО "Винодельная компания "Шато Чизай".

Тимчук является руководителем аппарата Днепропетровской обладминистрации.

Правительство в среду также согласовало увольнение главы Закарпатской обладминистрации Алексея Петрова и главы Харьковской обладминистрации Алексея Кучера.

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