Кабмин согласовал увольнение глав Закарпатской и Харьковской ОГА
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Кабинет Министров Украины согласовал назначение новых глав Закарпатской и Харьковской областных государственной администраций и увольнение прежних.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующие проекты указов президента были приняты на заседании правительства.
В частности, на должность главы Закарпатской обладминистрации согласован Анатолий Полосков, а на должность главы Харьковской обладминистрации – Айна Тимчук.
Полосков является директором ООО "Винодельная компания "Шато Чизай".
Тимчук является руководителем аппарата Днепропетровской обладминистрации.
Правительство в среду также согласовало увольнение главы Закарпатской обладминистрации Алексея Петрова и главы Харьковской обладминистрации Алексея Кучера.