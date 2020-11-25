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Кабмин упростил въезд в Украину с временно оккупированных Донбасса и Крыма для граждан 14-16 лет

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Кабмин упростил въезд в Украину с временно оккупированных Донбасса и Крыма для граждан 14-16 лет
Кабинет Министров упростил процедуру въезда с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма для украинцев в возрасте от 14 до 16 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 ноября.

Так, граждане в возрасте от 14 до 16 лет смогут въезжать на территорию Украины по свидетельству о рождении.

Также Кабмин урегулировал условия временного прекращения работы контрольных пунктов въезда-выезда на временно оккупированные территории. Теперь предусматривается возможность безотлагательного въезда при наличии оснований гуманитарного характера - возвращение к месту жительства, воссоединение семьи, тяжелая болезнь, обеспечения лекарствами, для посещения вузов и т.д.

Как сообщалось ранее, в 2021 году планируется открытие сервисных центров на всех КПВВ на Донбассе и административной границе с Крымом с подконтрольной стороны.

Также сообщалось, что оккупанты могут разблокировать КПВВ на Донбассе в течение двух недель.

Топ комментарии

  • Valentin Nasus
    Дети, выросшие и сформировавшие свою психику за время доминирования лугандонской пропаганды - самое убитое поколоние. Период 14-16 лет как раз охватывает этот возрастной интервал: в 2014 им было 6-8 лет, то есть все их мироощущение формировалось как раз в это время. В сущности, открывая для них пропуск к нам, на материковую Украину, вы впускаете сюда самых отчаянных гнид российской пропаганды: путинюгенд в прямом смысле этого слова.
  • Gregory Mihelson
    И нахрена это?
  • Solomon c5c4359c
    Власти пофик, им тут не жить, свалят по Швейцариям. А мы - ходи озирайся по улицам.
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