Кабмин упростил въезд в Украину с временно оккупированных Донбасса и Крыма для граждан 14-16 лет

Кабинет Министров упростил процедуру въезда с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма для украинцев в возрасте от 14 до 16 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 ноября.

Так, граждане в возрасте от 14 до 16 лет смогут въезжать на территорию Украины по свидетельству о рождении.

Также Кабмин урегулировал условия временного прекращения работы контрольных пунктов въезда-выезда на временно оккупированные территории. Теперь предусматривается возможность безотлагательного въезда при наличии оснований гуманитарного характера - возвращение к месту жительства, воссоединение семьи, тяжелая болезнь, обеспечения лекарствами, для посещения вузов и т.д.

Как сообщалось ранее, в 2021 году планируется открытие сервисных центров на всех КПВВ на Донбассе и административной границе с Крымом с подконтрольной стороны.

Также сообщалось, что оккупанты могут разблокировать КПВВ на Донбассе в течение двух недель.